Zlatan Ibrahimovic heeft het voor één keer niet over zichzelf: "Ik denk niet dat er ooit nog zo'n voetballer zal volgen"

Foto: © photonews

Wanneer Zlatan Ibrahimovic een interview geeft, is spektakel gegarandeerd. En dat de Zweedse superster niet vies is van een portie zelfverheerlijking weten we ondertussen ook.

Maar Ibracadabra kan ook met lof zwaaien. Naar Lionel Messi bijvoorbeeld. "Ik weet niet of we ooit nog een voetballer zullen tegenkomen die dingen kan zoals Messi", laat de centrumspits bij ESPN optekenen. Zijn stijl is zo uniek."

PlayStation

Ibrahimovic maakt dan ook graag de vergelijking met de virtuele wereld. "Als je naar hem kijkt, lijkt het net alsof je op de PlayStation speelt", gaat hij verder. "Eens aan de bal, loopt Messi iedereen voorbij. Ik heb het geluk gehad om elke dag aan zijn zijde te voetballen."

En dus vindt de gewezen international dat Messi in zij thuisland meer respect verdient. "Ze moeten hem meer leren waarderen en bovenal van hem genieten. Zeker nu het nog kan."