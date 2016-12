Bondscoach Martinez heeft een belangrijke boodschap voor de fans van de Rode Duivels

Het jaar 2016 ligt zo goed als helemaal achter ons. Een goed moment om even terug te blikken, en dat dacht ook de bondscoach van de nationale ploeg, Roberto Martinez. De Spanjaard sprak in een korte videoboodschap de fans van de Rode Duivels toe.

“Dankjewel voor jullie steun in 2016. Het is een uitdagend jaar geweest. Maar het was een jaar waarin we beter zijn geworden. We ontdekten veel over onszelf en jullie rol was heel belangrijk”, aldus de bondscoach.

“Dus, ik wil jullie een mooi einde van 2016 wensen en dat jullie met alle dromen en hoop én met een goede gezondheid 2017 kunnen starten. Tot slot maakt Martinez ook al graag een afspraak met de supporters: “Ik hoop jullie snel te zien supporteren voor onze Rode Duivels in 2017. We hebben jullie nodig.”