Alweer een Club Brugge-speler gelinkt aan Antwerp: CEO Patrick Decuyper spreekt klare taal over een eventuele transfer

Foto: © photonews

Afgelopen zomer haalde Royal Antwerp FC Tuur Dierckx weg bij Club Brugge. En deze week werd ook de naam van Brandon Mechele aan de oudste club van het land gelinkt.

Mechele is op overschot bij blauw-zwart en mag uitkijken naar een nieuwe club. Maar zover lijkt het niet te komen. "Totaal niks van aan. Ik heb honderd procent vertrouwen in onze centrale verdedigers en indien nodig kan ook Isaac Koné daar perfect spelen", geeft CEO Patrick Decuyper mee in Gazet van Antwerpen.

Waar mikt de Great Old dan wel op? "We zien wel als er zich een opportuniteit aandient", gaat coach Wim De Decker verder. "Anders trachten we met deze groep de eindmeet te halen. De oefenmeester van Antwerp was eerder al duidelijk over de transferplannen. (Dat leest u HIER)