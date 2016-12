Origi vertelt naar welke Rode Duivel hij het meest opkijkt: "Hij was mijn bron van inspiratie"

Foto: © photonews

Divock Origi is ondertussen zelf een profvoetballer, maar als kleine jongen keek de aanvaller al op naar één van zijn huidige collega's bij de Rode Duivels. Dat verklapte Origi in een gesprek met The Daily Mail.

“Woensdag was altijd onze dag. We hadden maar een halve dag school en tussen 12 en 18 uur speelden we voetbal, voetbal en nog eens voetbal. Ik had een grote tuin en samen met enkele andere jongens kwam Kevin De Bruyne vaak bij me langs om een balletje te trappen.”

“Je zag toen al dat Kevin kwaliteiten had. Kevin is vier jaar ouder dan ik. Ik zag hem doorbreken in het eerste elftal van Genk en hij was mijn bron van inspiratie. Een kalme jongen, maar een winnaar. Ik ken zijn kwaliteiten en ik weet hoe gevaarlijk hij kan zijn.”

Truitje ruilen?

Vanavond kijken de goede vrienden elkaar in de ogen tijdens de klepper Liverpool-Manchester City. “Of ik zijn truitje wil na de wedstrijd? Dat zal van het wedstrijdverloop afhangen”, besluit Origi.