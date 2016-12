Hupperts: "Waarom is mijn 'poppetje' op FIFA altijd vuurrood?"

Onze eersteklassers genieten weldra van enkele dagen vakantie gevolgd door een winterstage. En dus zullen veel spelers de komende weken naar de spelconsole en de bijhorende FIFA 17-game grijpen. We gingen bij Guus Hupperts te rade wat hij nu over zijn virtuele zelf denkt.

Hij heeft vooral een esthetische opmerking. "Het valt nog wel mee qua kwaliteiten, maar als ik mijn poppetje zelf zie in het spel, is mijn haar vuurrood. Het mag ook gewoon blond zijn, net als de foto", lachte Hupperts. Ook Bob Straetman kon op de achtergrond z'n lach amper inhouden.

Of mijn passing hoger moest? Neen, als ik het vandaag zo zag -Guus Hupperts

Hupperts is de op achttien na snelste speler uit onze competitie. "De snelheid vind ik best wel goed. Het blijft ook mijn sterkste wapen. Mijn slechte score voor verdedigen, dat is logisch, dat is nooit goed bij een aanvaller."

Op de vraag of hij zijn passing liever wat hoger zag, geeft hij een opmerkelijk antwoord. "Nou, als ik me vandaag opnieuw zag passen, denk ik dat het wel klopt", sloot Hupperts lachend af. We spraken hem voor alle duidelijkheid na de gewonnen wedstrijd op Westerlo. Bekijk hieronder zijn volledige statistieken. Terecht?