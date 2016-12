Moet Racing Genk weldra op zoek naar een nieuwe voorzitter?

Foto: © photonews

Het was een woelige kerstperiode voor Racing Genk en zijn voorzitter Herbert Houben. De Limburgers besloten immers om coach Peter Maes aan de deur te zetten.

Ook voor Houben, intussen acht jaar voorzitter van Genk, breken binnenkort belangrijke tijden aan. Na het seizoen vinden namelijk voorzittersverkiezingen plaats. Zal Houben zich opnieuw kandidaat stellen of niet?

"Ik wil eerst rustig de balans opmaken", zegt Houben in Het Belang van Limburg. "Voor de club, ik stel me voortdurend de vraag wat het best is voor KRC Genk. Maar ook voor mezelf, het bepaalt toch voor een groot stuk mijn leven."

Aardig palmares op acht jaar tijd

"Kampioen, twee bekers, de Supercup, Champions League gehaald, drie keer overwinterd in de Europa League. Er zijn niet veel Belgische clubs die dat de voorbije acht jaar hebben gepresteerd. Bovendien blaken we na een moeilijke periode financieel weer van gezondheid."

Houben besluit alvast met een kwinkslag. "Erevoorzitter op mijn 45ste lijkt me ook wel wat. Kan ik regelmatig eens zeggen: in mijn tijd pakten we dat toch anders aan."