Ceulemans onder de indruk van spits in de Jupiler Pro League: "Op Belgisch niveau is hij een topspits"

Foto: © Photonews

Het kalenderjaar 2016 loopt op zijn laatste benen en weldra knijpen de heren voetballers uit de Jupiler Pro League er eventjes tussenuit om hun batterijen op te laden voor het tweede deel van het seizoen. Maar wie maakte er de voorbije maanden nu indruk in onze competitie?

Voetbalkrant.com legde die vraag voor aan enkele oud-spelers die de Jupiler Pro League nog steeds op de voet volgen. Ook Jan Ceulemans, ex-speler van Club Brugge, geeft zijn mening.

Ceulemans gaf vorige week al aan dat hij zwaar onder de indruk is van Lukasz Teodorczyk. Dat kan je hier nog eens lezen. Maar ook Jelle Vossen maakte de voorbije maanden indruk op De Caje. “Jelle Vossen doet het ontzettend goed, maar dat is eigenlijk geen verrassing voor mij. Als die jongen iedere wedstrijd mag spelen, dan maakt die over een heel seizoen bekeken meer dan twintig doelpunten.”

"Vossen is op Belgisch niveau een topspits" - Jan Ceulemans

“Vossen is op Belgisch niveau een topspits. Een man met een neus voor doelpunten, maar niet iemand die op de bal wacht in de grote recthoek. Vossen werkt ook ongelofelijk hard voor de ploeg en dat maakt van hem zo’n waardevolle speler.”