Jan Mulder keek vol verwondering naar Belgische club: "Tempo van de combinaties lag hoger dan in de Premier League"

Volgens Jan Mulder is het duidelijk wie in 2016 het beste voetbal op onze Belgische grasmatten legde. De Nederlandse analist was vorige week onder de indruk van KRC Genk, dat KAA Gent helemaal zoek speelde. En dat luttele uren na het ontslag van Peter Maes...

Mulder begrijpt dan ook niet waarom Genk zijn trainer aan de kant schoof. “Tussen trainer Maes en het duo algemeen directeur Janssens/technisch directeur De Condé zou niet optimaal zijn. Met de spelers was er geen probleem. Dat geloof ik: ze waren tegen AA Gent magistraal", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Hun spel bevorderde, het tempo van de combinaties lag hoger dan in de Premier League, aanval na aanval werd de toeschouwer in de spelvreugde meegesleept. Wat een vuurwerk, zeg. Het voorbereidende werk van de trainer kan niet los van dit alles worden gezien. De strateeg kreeg zijn C4."