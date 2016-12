Niet ondenkbaar dat ook Kevin De Bruyne naar China trekt: "Voor 120 miljoen wil ik ook wel in de vergetelheid belanden"

Foto: © photonews

China is weer helemaal hot nu Carlos Tevez voor een jaarsalaris van 38 miljoen euro naar Shanghai Greenland Shenhua trekt. En de Aziatische clubs lonken ook naar onze Rode Duivels.

Zo laten Italiaanse media er geen twijfel over bestaan dat Axel Witsel op zijn 27ste naar China trekt. (Lees er HIER meer over) Is het realistisch te noemen dat ook een klepper als Kevin De Bruyne die stap overweegt?

"Op sportieve gronden zou ik Kevin uiteraard niet aanraden om naar China te gaan", vertelt zijn manager Patrick De Koster in Het Nieuwsblad. "Maar: de bedragen zijn waanzinnig. Voor 120 miljoen wil ik ook wel in de vergetelheid belanden."

Vijf keer meer verdienden dan bij City

"Stel dat Kevin ginder gaat voetballen, voor vijf keer het loon dat hij bij Manchester City krijgt, dan kan hij na een jaar nog altijd terugkeren, hè. De clubs staan dan nog altijd in de rij", besluit De Koster.