Mignolet houdt netten schoon tegen De Bruyne

Foto: © photonews

Liverpool heeft z'n tweede plaats verstevigd in de Premier League. De ploeg van Jürgen Klopp haalde het met het kleinste verschil van Manchester City.

Twee en geen drie Rode Duivels aan de aftrap in de kraker van de Nieuwjaarsspeeldag. Divock Origi moest immers genoegen nemen met een plaats op de bank tegen Kevin De Bruyne en zijn maats. Mignolet stond uiteraard wel in de basis.

Wijnaldum de held

Hij hield zijn netten schoon tegen de hemelsblauwe garde van Pep Guardiola. Kevin De Bruyne speelde de volledige wedstrijd, maar kon het gaatje niet vinden. Iets voor het uur mocht Origi dan toch invallen, maar de eindstand stond toen al op het bord.

Giorginio Wijnaldum was de grote held bij Liverpool. Hij maakte al vroeg in de eerste helft de 1-0. Een mooie opsteker voor de Nederlander, bij zijn aankomst bekritiseerden de fans immers zijn aankoop. Wat zou een speler die degradeerde met Newcastle bij Liverpool kunnen doen? Hij speelde zich intussen al in de harten van de Liverpool-supporters.