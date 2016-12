Obbi Oularé bekende in 2016: "Zulte Waregem is de eerste ploeg die alles doet om me fit te krijgen"

Obbi Oulare kreeg dit seizoen nog niet al te veel speelkansen voor Zulte Waregem. Mogelijk wordt hij deze winter teruggestuurd naar Watford. Nochtans was hij niet eens zo ontevreden van het werk dat hij kon afleveren onder Francky Dury.

Enkele korte invalbeurten, daar moest Obbi Oulare het in de eerste maanden bij Essevee mee doen. Tot hij tegen Standard bijna een volledige helft mocht invallen. “Voor mijn eerste wedstrijd sinds lang was het niet slecht, maar het kan nog veel beter”, aldus Oulare toen.

“Ach, ik had nog niet veel kansen gehad om te laten zien wat ik kan en ik moet blijven werken om die kansen te krijgen. Ik was wel vrij tevreden dat ik kon scoren, al miste ik even daarvoor een goede kans omdat ik de doelman niet zover uit doel had verwacht.”

En zo wordt de spits steeds meer terug voetballer: “Ik trok met grote verwachtingen naar de Premier League, maar die verwachtingen kwamen er niet uit. En nu zit ik bij Zulte Waregem. Ik ben wel erg tevreden met hun aanpak, want ze zijn de eerste ploeg die echt alles doen om me fit te krijgen. Fysiek ben ik top, nu nog matchritme opdoen.”