Rekent blauw-zwart nog op dit talent? Huurling steekt neus aan het venster in Eredivisie: "Je weet natuurlijk nooit met Club Brugge"

Foto: © photonews

De voorbije jaren kregen heel wat jongeren hun kans in het eerste elftal van Club Brugge. Maar niet iedereen bleef in het Jan Breydelstadion. Zo opteerde Dylan Seys na een uitleenbeurt aan het Israëlische Hapoel Akko voor een verhuur aan FC Twente.

Aan het begin van het seizoen was de 20-jarige Seys lang geen vaste waarde bij het eerste elftal van Twente, maar in december stak de huurling van Club Brugge toch de neus aan het venster in de Eredivisie.

Seys verscheen zowel tegen Willem II, AZ als Ajax aan de aftrap. “Ik heb nog niet met de clubleiding van Twente gesproken, maar dat zal pas voor de laatste maanden zijn. Ik voel mij wel thuis hier en hoop dat de club straks de aankoopoptie licht. En als dat niet het geval is, hoor ik nu al dat er andere ploegen interesse tonen”, zegt Seys in Krant van West-Vlaanderen.

"Een terugkeer naar Club Brugge zal niet echt mogelijk zijn, denk ik" - Dylan Seys

“Voor mijn ontwikkeling is in Nederland blijven niet slecht. Maar tegen een Duitse of Engelse club zeg ik ook geen neen. Je weet natuurlijk nooit met Club Brugge, maar een terugkeer zal niet echt mogelijk zijn, denk ik. In het begin van het seizoen was er nog contact met blauw-zwart, maar nu ik meer speel, hoor ik niemand meer."