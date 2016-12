De Ridder verrast door zijn FIFA-profiel: "Die snelheid, dat is iets van vroeger"

Onze eersteklassers genieten weldra van enkele dagen vakantie gevolgd door een winterstage. En dus zullen veel spelers de komende weken naar de spelconsole en de bijhorende FIFA 17-game grijpen. We gingen bij Steve De Ridder te rade wat hij nu over zijn virtuele zelf denkt.

Zelf spelen, dat doet hij niet al te vaak meer. "Ik heb dat vroeger veel gespeeld, maar nu ik vader ben, heb ik er veel minder tijd voor", aldus de aanvallende middenvelder van Sporting Lokeren. Over zijn kwaliteiten is hij best tevreden.

Killian is een monument, hij verdient dat -Steve De Ridder

"70 algemeen, daar mag ik wel blij mee zijn." Hij lijkt op een bepaald vlak zelfs een beetje té goed. "Die 78 voor snelheid, ik denk dat het vooral nog van vroeger is. Ik denk dat ik het nu meer van de passing en het voetballend vermogen moet hebben."

"Mijn verdedigen mag wel wat hoger, vind ik." Kapitein Overmeire is met 74 algemeen de beste van Sporting Lokeren. "Ik gun het hem wel. Het is een monument, hé", sluit De Ridder af. Bekijk hieronder de volledige stats van De Ridder. Zijn ze terecht?