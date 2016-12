Vreven staat op zucht van nieuwe uitdaging: "Constructieve onderhandelingen"

Foto: © photonews

Stijn Vreven werd een tijdje geleden aan de deur gezet bij Waasland-Beveren. De gewezen verdediger zit al even zonder club, maar daar komt wellicht snel verandering in. Vreven is namelijk op weg naar Nederland.

Vreven staat hoog op het verlanglijstje van tweedeklasser NAC Breda. Die club zette onlangs Marinus Dijkhuizen op straat en is nu op zoek naar een opvolger. Vreven voldoet aan het gezochte profiel en de onderhandelingen zijn volop aan de gang.

TV Limburg weet overigens dat de onderhandelingen de constructief verlopen. Dat liet Vrevens manager Evert Maesschalck weten. De kans is dus bijzonder groot dat Vreven binnenkort trainer is van de NAC-Belgen Brondeel, Truyts, Verschueren, Haemhouts, Rommens, Ekangamene en Dessers.