Anderlecht-ster net als Hazard in prestigieus Team van de Week!

Foto: © Photonews

Een selectie in een Team van de Week is altijd een eer voor een speler. Maar wanneer je in het Team van de Week van FIFA geraakt, ben je echt goed bezig. Zeker als speler uit de Belgische competitie.

Dat team wordt immers gekozen uit alle competities. Het helpt uiteraard om in één van de topcompetities het mooie weer te maken, maar de jongens van EA hebben goed opgelet en gezien dat Lukasz Teodorczyk momenteel echt on fire is.

Met een rating van 81 mag hij zeer tevreden zijn. Vorige week was het overigens de beurt aan Leander Dendoncker. De sterkste speler van deze week is overigens een Belg. Eden Hazard kreeg een beoordeling van 91 mee.