Anderlecht en Racing Genk azen op dezelfde doelman, trekken de Limburgers nét als in de zomer aan het langste eind?

Met Lovre Kalinic haalde AA Gent deze week de duurste doelman ooit (3,1 miljoen euro) in de Belgische competitie naar de Arteveldestad. Ook Anderlecht en Racing Genk blijven op zoek naar een nieuw sluitstuk.

Het Tsjechische Blesk laat namelijk weten dat zowel Anderlecht als KRC Genk belangstelling tonen in Tomas Koubek. De 24-jarige Tsjech verdedigt momenteel het doel van Sparta Praag. Voorts is hij ook tweede keeper bij de nationale ploeg.

Of het effectief tot een transfer van de 1m98 grote Koubek komt, moet nog blijken. Genk en Sparta Praag deden in de zomer al zaakjes met de overgang van Jakub Brabec. De centrumverdediger was voordien ook in beeld bij... Anderlecht.