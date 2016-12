Verdeeldheid omtrent Defour: "Uitzonderlijk talent, maar... Eén jaar te vroeg in de Premier League"

Foto: © photonews

Steven Defour speelt sinds het begin van het seizoen voor de Engelse middenmoter Burnley. Onze landgenoot speelde al hele goede wedstrijden voor zijn nieuwe ploeg, maar toch blijven de meningen verdeeld...

“Ik sprak met enkele mensen die Burnley volgen, en zij zijn onder de indruk van Defour", zegt Chris Beattie van Tribal Football in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Al is er toch één probleem: er heerst het gevoel dat hij op dit moment niet fit genoeg is voor de Premier League. Het is alsof hij één jaar te vroeg naar Engeland is gekomen.”

Defour heeft duidelijk nog moeite met het hoge tempo in de Premier League en de opeenstapeling van wedstrijden. “Zijn talent is onmiskenbaar, maar tijdens de wedstrijden houdt hij het vaak maar een uur vol. Daarna zakt hij meestal weg en gaat het allemaal net iets te snel", besluit Beattie.