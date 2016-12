Verrassende wending in het transferdossier van Mathew Ryan?

Op 1 januari opent de transfermarkt officieel zijn deuren. Een naam die de laatste druk in verband werd gebracht met een transfer, is die van Mathew Ryan. De Australische doelman zit al een tijdje op een zijspoor bij Valencia en wil vaker aan spelen toekomen.

Ryan werd de laatste tijd aan tal van clubs gelinkt, ook Belgische. Club Brugge, RSC Anderlecht en KAA Gent: allen passeerden ze de revue. Een terugkeer naar België leek een mogelijkheid, maar wellicht zal het niet zover komen.

De Australische doelman verdient tegenwoordig net ietsje beter zijn boterham dan destijds bij Club Brugge en daarom is het voor een Belgische topclub niet vanzelfsprekend om Ryan nu aan te trekken. Zelfs een huurcontract zou te duur uitvallen.

Prandelli out, Curro Torres in?

Bovendien is er mogelijk een verrassende wending in de maak in het transferdossier van Ryan. Valencia-trainer Cesare Prandelli, pas drie maanden aan de slag bij de club, nam ontslag. Ex-speler Curro Torres ligt in polepositie om Prandelli op te volgen. Wie weet krijgt Ryan van de nieuwe trainer wél kansen.