VIDEO: Voetbal kan mooi zijn, emoties bij strafschopreeks U9 laaien hoog op

Foto: © SDG

Op de Soccer Trophy in Antwerpen speelden vrijdag de U9 op de indoor kunstgrasvelden. In snelle wedstrijden van 10 minuutjes namen ze het tegen elkaar op. En als het gelijk was? Dan zorgden strafschoppen voor de beslissing. Met de nodige emoties uiteraard.

Strafschoppenseries zijn altijd drama en spanning, zelfs bij de jeugd op een gemoedelijk tornooi als de Antwerpse Soccer Trophy. Met Eendracht Aalst en Rupel Boom moesten twee bekende ploegen het na een 0-0 uitvechten van op de stip.

De reeks ging heel spannend op en af. De emoties laaiden dan ook hoog op bij zowel winnaars als verliezers wanneer de doelman van Eendracht Aalst de beslissende penalty voorbij zijn collega van Rupel Boom joeg. Bekijk de mooie beelden in onderstaand filmpje. Opgelet, het laden van dat filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.