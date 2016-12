Thorgan Hazard komt terug over de speculaties over een vertrek dat Anderlecht als muziek in de oren klonk

Het derde seizoen bij Borussia Mönchengladbach is dat van de grote doorbraak voor Thorgan Hazard. Een groot contrast met vorige winter, toen hij na de trainerswissel op de bank geraakte.

Bovendien werd er gesuggereerd dat Hazard Gladbach wilde verlaten. Een move die Anderlecht als muziek in de oren klonk. Ook in zijn Zulte Waregem-periode trok paars-wit al aan zijn mouw.

"Ik heb dat ook gehoord", komt Thorgan er in Fan! op terug. "Maar ik heb nooit gevraagd om een vertrek. Ik ben na de trainerswissel wel uitleg gaan vragen aan de club. Ik wilde weten of ze nog wel tevreden waren over mij en wat er dan juist allemaal van mij werd verwacht."

Wachten werd beloond

"Ik moest even geduld tonen en ik zou zijn kans wel krijgen. ik heb dus gewacht, ook al was dat moeilijk." Hazard scoorde dit seizoen al acht keer alle competities bij elkaar opgeteld.