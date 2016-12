Wat is Chelsea van plan met Charly Musonda Junior? Coach Conte licht alvast een tipje van de sluier op

Foto: © photonews

Vrijdag raakte bekend dat Chelsea FC Charly Musonda Junior definitief weghaalt bij het Spaanse Real Betis. De uitleenbeurt aan de club uit La Liga liep immers op een sisser af.

De vraag is nu wat er met Musonda Jr. zal gebeuren. De kans lijkt klein dat hij bij The Blues op speelminuten kan rekenen. Chelsea raast dit seizoen als een tornado door de Premier League en won ondertussen twaalf matchen op rij.

"We zullen hem enkele weken hier houden en evalueren wat het beste is voor hem en de club", citeert Het Nieuwsblad coach Antonio Conte die vrijdag de pers te woord stond. "We zijn met de club aan het bekijken om goede oplossingen te vinden. Maar we hebben hier nog jonge spelers in wie ik geloof."