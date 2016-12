Antwerp-coach Wim De Decker onder de indruk van aanwinst Faris Haroun, maar noemt 'die andere club' Beerschot bewust niet

Royal Antwerp FC doet vanaf volgende week een gooi naar het tweede finaleticket voor promotie naar de Jupiler Pro League. Met Faris Harou haalde de Great Old alvast een bekende naam naar de Bosuil.

Vandaag keert Antwerp terug van een korte stage. En dus kreeg coach Wim De Decker al een beeld van de jongste aanwinst. Over zijn niveau is de oefenmeester duidelijk in Gazet van Antwerpen. "Zoals ik hem heb gekend in Genk en bij die andere club (doelt op Beerschot en lacht, red.).

"Faris is groot en heeft loopvermogen, maar dat wil niet zeggen dat hij meteen in de basis zal starten. Maar hij ging meteen mee in het verhaal en is een serieuze meerwaarde. Faris is de box-to-box-speler die we nog niet hadden. Zijn profiel én het feit dat ik zijn karakter en spel goed ken, zijn een voordeel.”