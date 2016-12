Zlatan Ibrahimovic evenaart prestatie Messi niet, Defour en Chadli winnen

Geen evenaring van de prestatie van Lionel Messi voor Zlatan Ibrahimovic. Hij won wel met Manchester United, maar stond niet aan het kanon. Defour en Chadli waren wel aan het feest.

Bij Burnley stond Defour nog eens aan de aftrap. Hij knalde met zijn team dankzij een hattrick van Gray makkelijk voorbij Sunderland. Daar tekende Januzaj wel voor een assist. Chadli werd bij West-Bromwich voor het uur gewisseld, maar toen stond de 1-2 eindstand op bezoek bij Southampton al vast.

Swansea komt verder in de problemen onderin. Het ging met zware 0-3 cijfers de boot in tegen Bournemouth. Onder impuls van een sterke Pogba haalde Manchester United het ondanks een snelle achterstand op twee minuten tijd van Middlesbrough. Ibrahimovic scoorde zijn 51e niet, dus is Messi de topschutter van 2016.

