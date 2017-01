Ex-bondscoach Rode Duivels komt met opmerkelijk statement: "Misschien moet arbitrage eens weekje staken!"

2016, dat was ook het jaar van de arbitrage. Smet, Lambrechts, Van De Velde, ... Allen werden ze bijna meermaals aangevallen tijdens of na de wedstrijd. Door bestuursleden, spelers, trainers, vaak om onvergeeflijke fouten. Er moet iets veranderen, zoveel is duidelijk.

De videoref lijkt op komst, ook andere technologische hulpmiddelen worden steeds vaker gevraagd door de trainers uit de Jupiler Pro League. Maar er staat toch vooral enorm veel druk op onze arbitrage in België. En dat moet stoppen, toch als het aan Aimé Anthuenis ligt.

"Het wordt tijd dat coaches en bestuurslui meer respect gaan tonen", klinkt het scherp in De Zondag. "Bijna elke week is het prijs. Er wordt hen te veel druk opgelegd, waardoor het moeilijk presteren wordt."

En dus heeft de ex-bondscoach ook een oplossing: "Ik pleit voor een scheidsrechtersvereniging die volledig autonoom is en niet afhangt van de KBVB of de Profliga. Zolang dat niet gebeurt, zal er onredelijke druk blijven bestaan."

"Of de scheidsrechters zouden eens een weekje moeten staken", klinkt het nog scherp. "Dan zullen de critici pas beseffen wat ze aangericht hebben."