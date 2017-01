Alderweireld en Tottenham zetten 2017 in met een knalstart, van ex-Genkenaar Kabasele krijgt slechts enkele minuten

Foto: © photonews

Matchen op oudejaar én op nieuwjaarsdag. Dat is de Premier League. En dus moest Toby Alderweireld met Tottenham Hotspur aan de bak op het veld van Watford City.

De Rode Duivel was de enige landgenoot tussen de lijnen. Jan Vertonghen zat namelijk een schorsingsdag uit, terwijl Mousa Dembélé en Christian Kabasele op de bank plaatsnamen.

The Spurs kenden een een makkelijke namiddag op Vicarage Road. Kane scoorde zijn negende en tiende van het seizoen. Nog voor de koffie besliste Dele Alli de partij: 0-3.

2 keer Kane, 2 keer Dele Alli

Tottenham ging in het begin van de tweede periode nog even door op zijn elan met de 0-4 van alweer Dele Alli. Kaboul redde in het slot de eer. Dankzij de zege nestelen de Londenaars zich naast Man City in de ranking op plaats drie.