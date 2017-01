Turkse spelers en clubs betuigen medeleven voor Istanbul

Foto: © photonews

De Turkse hoofdstad Istanbul werd op Nieuwjaar getroffen door een nieuwe terreuraanslag. Turkse international Arda Turan en vele Turkse clubs uitten via Twitter hun medeleven met de getroffenen.

De middenvelder van de nationale ploeg en Barcelona sprak als eerste. “Ja, we zien af. Maar we zullen samenkomen, er staan als één en het terrorisme niet laten winnen. Mijn medeleven gaat naar jou, Turkije.”

Besiktas, gelegen in de hoofdstad, kwam ook met een statement. “Terroristen die eerder al onze soldaten en politie aanvielen zijn teruggekeerd, dit keer voor onze burgers. We hebben vol vertrouwen in onze strijd tegen terreur als een verenigde natie.” Fenerbahce en Galatasaray brachten eveneens ‘een eerbetoon aan de mensen die hun leven verloren toen ze gelukkig aan het vieren waren.’

Os deseo feliz año nuevo..Wish you all a happy new year! — Arda Turan (@ArdaTuran) 31 december 2016