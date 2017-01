'De miljoenendeal is rond: Rode Duivel tekent driejarig contract in China'

Wat er eerder dit eindejaarsweekend zat aan te komen, is nu ook een feit. Axel Witsel trekt voor drie jaar naar China.

De speculaties over een transfer naar Azië waren er al een tijdje. Nu worden ze ook werkelijkheid. Witsel zet zijn handtekening onder een driejarig contract bij Tianjin Quanjian, de club van de Italiaanse coach Fabio Cannavaro.

Tianjin wilde Witsel er absoluut bij en zwaaide met een bod van 20 miljoen euro. Opmerkelijk, wetende dat de middenvelder over zes maanden einde contract was bij Zenit Sint-Petersburg. En dus wint onze landgenoot de jackpot.

Axel Witsel has signed his 3-year contract with Tianjin of Fabio Cannavaro (manager). Done! #China #Belgium #Zenit #transfers 🇨🇳

Chinese change! 🇨🇳Axel Witsel will sign for Tianjin (Fabio Cannavaro is their manager). NO for Shanghai SIPG.