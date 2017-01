Straetman neemt geen risico op FIFA: "Ik koop mezelf altijd, maar zet me op de bank"

Wat vinden onze voetballers uit de Jupiler Pro League van hun eigen skills op het immens populaire FIFA 17? Een realistische weergave of de waanzin nabij? Voetbalkrant.com trok op onderzoek bij enkele fervente gamers, waaronder Bob Straetman.

"Het is niet zo slecht voor m'n eerste kaart op FIFA", aldus Straetman. Hij spreekt met kennis van zaken. "Ik speel het elke dag." Hij was dan ook heel tevreden dat hij voor het eerst in het spel voorkwam. "Ik was heel blij dat ik erin zat."

"Ik koop mezelf ook, ik kreeg mezelf in het eerste pakket, van toeval gesproken." Zichzelf opstellen, riskeert hij zich niet. "Ik zit altijd op de bank, maar dus wel altijd in de kern." Lekker die matchpremie opstrijken dus.

"Snelheid kan misschien wel wat hoger, maar ik ben al blij dat ik erbij zit. Het is fantastisch om mezelf erbij te zien. Dribbelen en schieten kan ook wat hoger. Verdedigen had nog wat lager gemogen, dat kan ik echt niet. Ik ga geen tackles doen in de zestien of ik heb iets voor (lacht)." Bekijk hieronder zijn volledige stats. Terecht?