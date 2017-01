Wending in transferverhaal Davy Roef? De laatste ontwikkeling ...

Davy Roef verdween de voorbije maanden op het tweede plan bij Anderlecht. Onder Rene Weiler moest hij zich verzoenen met een stekje op de bank, ten voordele van Franck Boeckx. En dus zal er deze maand januari een oplossing moeten worden gezocht voor de goalie.

Paars-wit was en is bereid om mee te denken aan een transfer. Al denken ze bij Anderlecht vooral aan een huurbeurt van zes maanden, terwijl Roef een definitieve transfer ook niet wil uitsluiten. Over dat punt zal later deze maand gedebatteerd worden.

Deze Kalinic trok naar Gent, dus zoekt Anderlecht nog een goalie.

Maar: eerst en vooral moet paars-wit zélf in de buidel tasten en een nieuwe doelman vinden. Kalinic stond op het verlanglijstje, maar werd weggeplukt door AA Gent.

Volgens La Dernière Heure is het duidelijk: Roef kan en mag het Astridpark pas verlaten als de recordkampioen eerst zelf een nieuwe aanwinst beet heeft. Het worden dus nog spannende weken.