"Zie meer vuur bij die ene titelkandidaat" en "Club en Anderlecht volwassener dan Genk, Gent en Standard, Hein toont weinig moed"

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar je voelt wel meteen dat het een bijzonder 2017 zou kunnen worden in de Belgische competitie. Wie heeft een wisselvallig 2016 het beste verteerd, wie pakt de titel en wie gaat meedoen om play-off 1? De eerste analyses zijn gemaakt.

Aimé Anthuenis roerde zich in De Zondag als eerste in het titeldebat. "Ik zie een Club Brugge dat me erg doet denken aan de kampioenenploeg van vorig jaar. Ik zie opnieuw die vurigheid om de titel te halen, meer dan bij de andere topclubs in dit land."

"De enige club die blauw-zwart nog kan bedreigen is Anderlecht volgens mij, van Zulte Waregem verwacht ik een terugval. Genk en Gent halen volgens mij met Oostende nog play-off 1, al hebben ze werk voor de boeg. Ik zie het er nog keren."

Jaques Sys van zijn kant ziet in dezelfde krant andere zaken: "De persstop van Hein Vanhaezebrouck getuigt van weinig moed. De kracht van een club blijkt uit hoe ze met moeilijke momenten omgaat. Gent zit wat dat betreft in een leerproces."

"Niets is moeilijker dan je aan de top handhaven. Vraag dat maar aan Racing Genk, in 2011 nog kampioen en nu aan zijn zevende trainer in vijf jaar tijd toe. En wat is er na de dubbele titels van 2008 en 2009 allemaal niet gebeurd in Luik? Wat dat betreft zijn Anderlecht en Club Brugge veel volwassener omgegaan met de mindere momenten, zij zijn nu dan ook de grote favorieten."