Tal van spelers verlieten afgelopen zomer de Jupiler Pro League, deze 5 mogen terugblikken op een succesvol eerste halfjaar

Afgelopen zomer vonden maar liefst 257 transfers (alle uitleenbeurten erbij opgeteld) aan uitgaande zijde plaats in de Jupiler Pro League. Daarbij ook enkele jongens die een lucratieve transfer realiseerden. Deze vijf kunnen terugblikken op geslaagd eerste halfjaar.

Niemand die verwachtte dat Meunier zo vaak aan de bak zou komen in zijn eerste Parijse maanden. De Rode Duivel schitterde al in de voorbereiding met twee goals tegen Real Madrid. Ook nadien zou hij een patent nemen op weergaloze goals. Van de concurrentie met Serge Aurier heeft de Ardennees duidelijk geen schrik.

Het vertrek van Ivan Santini naar Caen zorgde voor heel wat commotie in Luik. De spelersgroep ging massaal in opstand na het vertrek van de beste schutter. Dat bewees de Kroaat ook in de Ligue 1. Met acht goals deed hij het tot dusver even goed als Mario Balotelli. Niet slecht bij een ploeg die de voorlaatste plaats inpalmt.

Met Sven Kums verliet ook de Gouden Schoen onze vaderlandse competitie. De gewezen Gentse aanvoerder bengelde met Udinese lange tijd in de onderste regionen van de Serie A, maar kende een sterke eindspurt richting de wintermercato. Het verlies van de sierlijke controleur laat zich nog steeds voelen in de Arteveldestad.

Na een weinig vruchtbaar jaar bij Lokeren besloot de 22-jarige Dessers het over een andere boeg te gooien. De aanvaller koos voor NAC Breda in de Nederlandse tweede klasse én met succes. De geboren Leuvenaar trof al elf keer raak voor de Parel van het Zuiden. Dit neigt naar de ideale stap terug om er op termijn twee vooruit te zetten.

Odoi vertrok om andere redenen bij Lokeren en wilde zijn buitenlandse droom waarmaken. Die werd meteen opgefleurd dankzij een fantastische actie in de openingsmatch tegen Newcastle. (zie video) Dwong bij The Cottagers meteen een basisplek af en gaf die niet meer af.

If one moment summed up Fulham in the second half it has got to be this #fulhamallstars #FULNEW #odoi pic.twitter.com/FmMF96YZYr