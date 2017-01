Uitgeleende speler vertrekt al bij Standard: "Zonder de minste uitleg heeft Jankovic hem aan de kant geschoven"

Foto: © photonews

Fares Bahlouli werd als veelbelovend talent uit Frankrijk naar Standard gehaald onder toenmalig trainer Yannick Ferrera. Maar onder Aleksandar Jankovic kreeg hij helemaal geen kansen, dus zit de uitleenbeurt er al op.

De Frans-Algerijnse Bahlouli komt uit de opleiding van Olympique Lyon, waar hij met grote verwachtingen een transfer naar AS Monaco kon versieren. Die wilden hem nog wat laten rijpen, dus werd hij op 31 augustus uitgeleend aan het Standard met Ferrera.

Toen die enkele dagen later zijn ontslag kreeg door tegenvallende resultaten, was het verhaal al snel afgelopen voor Bahlouli. "Enkele dagen later werd trainer Ferrera, die één van de bezielers was van zijn komst, de laan uitgestuurd. Met zijn opvolger, Jankovic, liep het niet zo lekker."

De mislukte uitleenbeurt is naar het schijnt te wijten aan Jankovic: "Zonder de minste uitleg heeft Jankovic hem aan de kant geschoven en hem nooit meer laten spelen, ondanks goede optredens op training. Deze situatie kon niet blijven duren voor Farès. Hij heeft dus besloten om terug te keren naar Monaco," klinkt het bij de entourage van de speler in Footmercato.