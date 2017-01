De Vlieger verrast met beste doelman in België: "De comeback van het jaar"

Tijdens de winterstop hebben de analisten al eens de tijd om de balans op te meten. Zo ook Geert De Vlieger, die verrast met zijn keuze voor de beste doelman in België van de eerste seizoenshelft.

Het is misschien geen duidelijke uitsteker, maar de keuze is meer door tegenvallende prestaties van veel keepers. "Omdat ik in geen enkele ploeg een uitblinkende keeper zie, kies ik voor Coosemans. Nog maar acht matchen gespeeld, maar de comeback van het jaar, na alle voorgaande ellende." Die comeback klopt alleszins wel, vorig jaar deze tijd was hij maar derde keeper.

"En nu belangrijk in de 5de plaats van Mechelen, want nog maar 9 matchen gespeeld en met zes clean sheets al in de top drie," zei De Vlieger aan Het Nieuwsblad.