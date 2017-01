Ronaldo Speler van het Jaar, maar Messi op veel vlakken nog de beste

Lionel Messi is de productiefste speler van Europa in 2016. Hij heeft zowel de meeste goals als assists, maar dat liep op het nippertje nog bijna anders af.

De Vlo blonk dit jaar weer uit in verschillende categorieën. Hij maakte 51 doelpunten en gaf 34 assist voor Barcelona over het hele kalenderjaar. De meeste aandacht ging afgelopen jaar naar Ronaldo, maar dit en enkele prijzen met Barcelona tonen toch aan dat de kleine Argentijn een topjaar had.

Zlatan Ibrahimovic strandt op 50 goals. Hij zag nog een doelpunt afgekeurd in de nipte overwinning tegen Middlesbrough op de laatste dag van het jaar. De scheidsrechter vond dat de Zweed te hoog kwam met zijn been, wat voor velen een overdreven beslissing was. Barca-collega Luis Suarez pakt het brons met 48 goals. De Speler van het Jaar en grote rivaal Cristiano Ronaldo staat op de vierde plaats met 42.