Kritiek op Fellaini weerlegd: "Ik denk dat ze zien hoe nuttig hij is"

Marouane Fellaini speelde zaterdag tegen Middlesbrough weer een sterke wedstrijd voor Manchester United. Coach Mourinho wees de fans er achteraf op hoe belangrijk hij wel is voor zijn ploeg.

Fellaini kreeg tegen Middlesbrough zijn eerste basisplaats in bijna twee maanden. Hij was bij fans uit de gratie gevallen nadat hij onder meer tegen Everton een penalty weggaf toen hij slechts enkele minuten op het veld stond. Maar op oudejaarsdag speelde hij weer op hoog niveau, The Mancunians wonnen de wedstrijd met 2-1.

Toch voorkeur voor Carrick

Mourinho hoopt dat de fans de kritiek voor de middenvelder nu kunnen achterwege laten. "Ik hoop dat Carrick weer fit is voor West Ham, maar ik ben heel tevreden met Fellaini. Ik was zeer blij met zijn prestatie. Er is een connectie met de fans. Ik denk dat ze zien hoe nuttig hij is, hoezeer hij bij het team hoort," besloot de Portugese tacticus.

Manchester United kon met de straffe comeback een 15 op 15 halen in de Premier League, wat broodnodig was na een onzekere start aan het seizoen.