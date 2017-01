Koopjestijd: deze spelers kunnen deze zomer gratis weg én nu dus voor een prikje

Foto: © photonews

Het nieuwe jaar is begonnen en dus zal ook de transfermarkt in alle hevigheid beginnen knallen. Diverse spelers hebben in juni een aflopend contract. Met hen kan dus een zaakje gedaan worden. Enkele opvallende spelers uit de Jupiler Pro League voldoen aan deze voorwaarde.

Een speler die einde contract is? Die wordt al eens vaker onderdeel van een wintertransfer. Zeker als hij bij zijn huidige club weinig zin heeft om een contractverlenging te tekenen, want dan kan die ploeg enkel nu nog cashen - aanstaande zomer vertrekt hij gratis.

In de Jupiler Pro League zijn er flink wat spelers einde contract in juni 2017, dus iedereen hier vermelden is onmogelijk. Er zijn ook nog flink wat spelers die een optie in hun contract hebben en dus de komende maanden nog automatisch een contractverlenging kunnen krijgen, maar op basis van de cijfers van Transfermarkt kunnen we besluiten dat er toch flink wat leuke profielen kunnen vrijkomen.

Ishak Belfodil (Standard, nog een optie in het contract tot 2018)

Alejandro Pozuelo (Genk, nog een optie tot 2019)

Roman Bezus (STVV)

Andile Jali (Oostende)

Ayanda Patosi en Jaja Coelho (Lokeren)

Gertjan De Mets en Anthony Van Loo (Kortrijk)

Sandy Walsh en Bennard Kumordzi (Racing Genk)

Timmy Simons (Club Brugge)

Dalibor Veselinovic (KV Mechelen)

Marvin Baudry (Zulte Waregem)

Siebe Blondelle, Florian Taulemesse en 15 anderen bij Eupen

...

U ziet: heel wat leuke profielen die deze zomer mogelijk vrij te verhandelen zijn. Sommige teams gaan natuurlijk de komende maanden zeker nog inspanningen doen om bepaalde spelers een langer contract aan te bieden.

Van Jali, Demets en Walsh is het dan weer bijna zeker dat ze deze winter zullen azen op een transfer. Voor de laatste twee kwamen er de voorbije week al concrete aanbiedingen. En bij Lokeren zitten Coelho en Patosi op een zijspoor.