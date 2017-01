Voorwaarts met het vrouwenvoetbal: oudste 'moderne' club blaast 50 kaarsjes uit

Het vrouwenvoetbal kan in 2017 een nieuwe boost krijgen. Maar nadat vrouwen decennia lang geen voetbal mochten spelen, zitten we vooral in de lift.

Zo werd in de hele wereld voetbal voor vrouwen na de eerste wereldoorlog verboden. En dat duurde zo tot midden de jaren '60. Vanaf de jaren '70 werd er dan steeds meer gevoetbald door vrouwen.

Alhoewel ook in de tussentijd vaak in de underground werd gevoetbald natuurlijk. Toch mogen we stellen dat toen eind december 1966 Leicester City Ladies boven de doopvont werd gehouden, het vrouwenvoetbal in Engeland opnieuw echt begon.

Het team bestaat nu nog steeds. De BBC pakte dan ook graag groots uit met hun 50-jarig bestaan. Leicester City claimt de oudste club van de wereld te zijn.