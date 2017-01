Ons team van het jaar in de Super League

Het jaar 2016 zit er alweer op. Hoog tijd om dus even terug te blikken naar de bepalende speelsters van de wedstrijden in het nieuwe seizoen in de Super League. En dat doen we ook hier met een veldje.

Doelvrouw:

In doel was het niet makkelijk om te kiezen, want verschillende speelsters (Evrard, Lemey, Van Houtven, Senaeve, ...) lieten zich de voorbije weken en maanden opmerken. Uiteindelijk kozen we voor Hanne Van De Goor. Zij keept al een maandje op hoog niveau als niet-keepster bij Heist én was daarvoor ook al belangrijk op het middenveld van de club.

Verdedigsters:

In de verdediging kiezen we voor een viertal dat doorheen de maanden meermaals terugkwam. Laura Deloose toonde zowel op rechtsachter als op linksachter dat ze een certitude is in de selectie van Serneels, terwijl ook Heleen Jaques en Aline Zeler centraal veel ervaring toonden.

We vulden aan met Britt Vanhamel, die bij Leuven de lijnen uitzet en met haar ervaring toch voor meer dadendrang heeft gezorgd. Ook Slke Vanwynsberghe zat dicht bij een selectie.

Middenveld

Het middenveld dan, waar Elien Van Wynendaele van Gent steeds beter aan haar trekken aan het komen is. Toegegeven: ook bij Standard en Genk staat er een sterk verdedigend middenveld, maar Van Wynendaele is misschien toch wel de ontdekking op die plek.

Lien Mermans is in een iets hogere en vrijere rol aan een goed seizoen bezig, Davinia Vanmechelen strooide voor de Rouchettes het hele seizoen al met geweldige pasjes en leuke assists. Elena Dhont was op de rechterflank vaak te vinden in ons elftal.

Aanvalsters

Amber Maximus en Sanne Schoenmakers staan momenteel op 1 en 2 in ons topschuttersklassement. Statistieken zeggen natuurlijk niet alles, maar beiden hoorden wel in dit team van de heenronde.

Het team ziet er dan als volgt uit: