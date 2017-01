Cijfers bewijzen het: Club Brugge is VERUIT de kampioen van 2016 en Peter Maes verrichte verre van slecht werk met Genk (en veel meer ...)

2017 is begonnen, dus is het hoog tijd om nog even terug te blikken op 2016. We maakten speciaal voor jullie even de stand van het voorbije volledige jaar. En dat leverde toch wel enkele erg vreemde conclusies op. Een round-up.

Om te beginnen: tegen Club Brugge was er weinig aan te vangen anno 2016. Voor de play-offs raakten ze al op stoom, tijdens de eindstrijd gingen ze naar de titel en ook in het nieuwe seizoen staan ze bij de jaarwisseling fier aan de leiding. Slotsom: met 89 punten in 40 wedstrijden hebben ze een erg sterk jaar achter de rug.

Vijf keer gelijkgespeeld, zeven keer verloren en vooral 28(!) winstpartijen in 1 enkel jaar: niemand doet uiteraard beter. Met een doelsaldo van +58 houden ze bovendien Anderlecht (+27) ook hierin op lichtjaren. Paars-wit is inderdaad het nummer 2 op de ranking van 2016, met een totaal van 74 punten uit ook 40 wedstrijden.

Op drie vinden we - misschien iets verrassender - Racing Genk. Met 67 punten hebben ook zij er geen slecht anno 2016 op zitten, het was dan toch niet al slecht onder Peter Maes. De huidige stand in de Jupiler Pro League lijkt dan ook een beetje vertekend te zijn, want het potentieel zit er in. Aan de nieuwe coach in 2017 om het er helemaal te laten uitkomen.

Charleroi sluit een boerenjaar af op de vierde stek, zelfs nog niet boven een zwalpend Gent. Oostende, Zulte Waregem, Mechelen, Standard en Kortrijk zorgen voor een leuke strijd om 'play-off 1' en onderaan is het spannend tussen Westerlo, STVV en Moeskroen. Eupen heeft in de berekening ook zijn 29 punten uit tweede klasse vorig seizoen gekregen.