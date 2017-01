Drukke transferwinter op het Gentse middenveld: Sven Kums raakt niet vergeten, gevolgen niet te overzien

Foto: © photonews

Deze zomer had AA Gent al Adrien Trebel van Standard op het oog, maar uiteindelijk kwam er geen deal. Nu hij deze winter opnieuw op het verlanglijstje staat, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Sven Kums is duidelijk nog niet vergeten in de Ghelamco Arena.

Sven Kums is nog steeds niet afdoende vervangen bij AA Gent. Met Rabiu en Esiti kwamen twee Nigerianen de rangen versterken op de slotdagen van de zomermercato, maar de ene speelde nauwelijks en de laatste zit momenteel in een dipje.

Adrien Trebel komt zo opnieuw in beeld bij de Buffalo's. En dat kan zijn gevolgen hebben voor Rob Schoofs en/of Hannes van der Bruggen, die beiden speelminuten willen vergaren.

Schoofs zou uitgeleend kunnen worden aan STVV, de club waarvan hij overkwam richting Gent. Van Der Bruggen stond deze zomer nog nadrukkelijk in de belangstelling van Zulte Waregem, maar verlengde ondertussen zijn contract en zal dus flink duurder zijn geworden. Ook hier lijkt enkel een huurovereenkomst naar een lager ingeschatte club logisch.

Dat er zoveel verloop is op het Gentse middenveld is voornamelijk te danken aan ... de Gentse defensie. Die staat dezer dagen nogal wankel en dat komt vooral omdat er geen echte regulator meer is waaraan de verdedigers hun ballen kwijt kunnen. Net daarom is Trebel zo belangrijk voor Gent. Dat die bij de Rouches werd 'afgezet' als kapitein lijkt koren op de molen.