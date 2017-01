'RSC Anderlecht denkt opnieuw aan eerder genoemde spelmaker'

RSC Anderlecht wil tijdens de wintermercato in nagenoeg elke linie versterking binnenhalen. En dus denkt paars-wit ook aan een extra spelmaker.

Recordaankoop Nicolae Stanciu had het in zijn eerste maanden bij Anderlecht moeilijk om zijn topniveau te bereiken. In die mate zelfs dat de man van 10 miljoen de laatste wedstrijden voor de winterbreak op de bank belandde.

En dus duikt de naam van Hamza Lahmar op in het Astridpark. Ook in oktober lieten de Brusselaars hun oog al vallen op de Tunesische international van Etoile Sportive du Sahel. Toen toonde ook het Duitse Borussia Mönchengladbach interesse in zijn diensten.

5 goals in 11 matchen

De landgenoot van Sofiane Hanni, die een klein miljoen euro kost, scoorde dit seizoen vijf keer in elf competitiematchen. Hij zit niet in de selectie voor de nakende Afrika Cup.