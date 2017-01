Antwerp denkt aan opvallende T2, dit vindt Wim De Decker van een assistent aan zijn zijde

Antwerp kende een bewogen eerste seizoenshelft met het ontslag van Fred Vanderbiest en de passage van John Bico. Uiteindelijk ging de Great Old door met Wim De Decker als T1.

Antwerp zocht na het noodgedwongen vertrek van Bico naar een nieuwe hoofdcoach. Na enkele sollicitatierondes besloot De Decker die taak op zich te nemen. Rest de vraag: maakt de oudste club van het land nog werk van een T2 of niet? Nu duikt immers de naam van Karel Geraerts op op de Bosuil. (Dat leest u HIER)

Weinig gemerkt van de ego's

"Een T2 mag er zeker komen", geeft De Decker aan in Het Nieuwsblad. "Maar de groep denkt al goed mee, wat een goed teken is voor de harmonie. Kijk: ik hoorde veel over ego's in de groep, maar daar heb ik nog maar weinig van gemerkt", aldus de oefenmeester.

Antwerp opent zijn terugronde vrijdag met de topper tegen Roeselare. Ook over de komst van eventuele versterkingen naar de Bosuil lieten De Decker en CEO Patrick Decuyper zich al uit. (Dat leest u hier)