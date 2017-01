Axel Witsel bevestigt megadeal met Chinese club: "Moeilijke beslissing, ik kon deze aanbieding niet afwijzen"

Foto: © photonews

Axel Witsel had al een aardig contract bij Zenit Sint-Petersburg, maar met zijn transfer naar het Chinese Tianjin Quanjian heeft de 27-jarige Rode Duivel écht de jackpot gewonnen.

Axel Witsel wordt de zevende best betaalde speler ter wereld (zie tweet onderaan). De 80-voudige Rode Duivel is gezwicht voor een contract van 18 miljoen euro per jaar bij het Chinese Tianjin Quanjian, een ploeg die kampioen speelde in de tweede klasse en Fabio Cannavaro als trainer heeft.

"Het was een moeilijke beslissing", bekent Witsel aan het Italiaanse Tuttosport. "Aan de ene kant was er een geweldig team en een geweldige club als Juventus, maar aan de andere kant was er een aanbieding die ik niet kon afwijzen, eentje voor de toekomst. De directie van Juventus heeft zich altijd keurig gedragen en ik kan ze alleen maar dankbaar zijn. Ik zal juichen voor Juventus en ik hoop dat ze de Champions League winnen. En wie weet zullen onze wegen zich in de toekomst eindelijk kruisen."