AA Gent mist Sven Kums vier maanden na zijn vertrek nog altijd een hard: "Ik heb ook tijd nodig gehad om dat niveau te bereiken"

AA Gent ging na de 0 op 9 allesbehalve met een vrolijk gevoel de kerstperiode in. Het gemis van sterkhouders als aanvoerder Sven Kums laat zich na een half seizoen nog steeds voelen bij de Buffalo's.

Coach Hein Vanhaezebrouck haalde de jongste weken meermaals het gemis van natuurlijke leiders aan. Dat was Sven Kums uiteraard wel. "Er zijn spelers die me kunnen vervangen, maar je moet hen de tijd geven", zegt de Dilbekenaar daarover in Fan!.

"Mijn laatste jaar bij Gent was mijn beste jaar ooit, maar ook ik heb tijd nodig gehad om dat niveau te halen. Ik ben zelfs een beetje een laatbloeier."

Langs twee kanten bekijken

Vanhaezebrouck had het onder meer aan een gebrek aan grote praters. "Je moet dat langs twee kanten bekijken", gaat Kums verder. "Er zijn bij AA Gent weinig grote praters, ook ik was dat niet, maar je hebt wel een groep die fantastisch aan elkaar hangt. Ik denk dat Mitrovic nog de grootste prater is."