Ivan De Witte hoopvol voor clash met Tottenham: "Onze ploeg en onze trainer kunnen stunten"

Foto: © photonews

Met Tottenham Hotspur treft AA Gent in de eerste knock-out ronde van de Europa League een echte topploeg. Maar de Buffalo's wanen zich niet kansloos tegen de Spurs van Rode Duivels Alderweireld, Vertonghen en Dembélé.

Op donderdag 23 februari trekt AA Gent naar het mythische Wembley Stadium in Londen voor de terugwedstrijd in de 1/16de fnales van de Europa League tegen Tottenham. Een week eerder zal de Engelse club, vorg jaar nog vierde in de Premier League, de Ghelamco Arena bezocht hebben. Een prachtige affiche, maar Gent gelooft ook écht in zijn kansen. Dat is toch wat voorzitter Ivan De Witte liet verstaan.

"We gaan tegen Tottenham Hotspur niet om shirtjes te wisselen, dat kan ik u verzekeren. Het tweeluik tegen de grote Londense club wordt aangevat zoals de Champions League vorig jaar en de Europa League dit jaar: met open vizier en geloof in onze kansen. Het zou een stunt zijn, maar deze ploeg en deze trainer kunnen stunten", zegt de Gent-voorzitter in het clubblad WigWam.