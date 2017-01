'Anderlecht grijpt opnieuw naast belangrijk doelwit, spits stap dichter bij concurrent voor play-off 1'

Ook bij Anderlecht mag de nodige transferdrukte verwacht worden. Zoveel is nu al duidelijk. In twee dossiers is er een opvallende wending ... En geen al te goed nieuws voor paars-wit.

Om te beginnen: Hamdi Harbaoui lijkt dan toch niet op weg naar de Afrika Cup, want bij een oefenduel is hij alvast niet opgenomen in de uiteindelijke selectie. Daardoor lijkt de Anderlechtspits sneller werk te kunnen maken van een transfer.

Bij paars-wit is hij de laatste weken wat overbodig onder René Weiler, terwijl Charleroi er de spits graag zou bijhebben. Bij de Zebra's is een topaanvaller gewenst om mee te strijden om play-off 1.

Ondertussen grijpt Anderlecht opnieuw naast een doelman. Koubek werd in de kranten nog gelinkt aan Neerpede, maar de goalie zou volgens Tsjechische bronnen liever bij Sparta Praag blijven.