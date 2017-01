Op dit uur mag het wat meer zijn: heuglijk nieuws, deze prachtvrouw heeft Gentse goalie wél stevig te pakken

Foto: © Instagram Jennie Hirtl

Jacob Rinne maakte in 2016 niet de beste indruk bij zijn intrede in de Jupiler Pro League. Maar met 2017 in het verschiet heeft hij erg goed nieuws voor de goegemeente. Zo gaat hij trouwen met zijn erg knappe vriendin.

Verloofde Jennie Hirtl komt uit het sympathieke Örebro in Zweden. Zelf ziet ze er ook bijzonder sympathiek en goedlachs uit. We zijn nog steeds fan en blij voor Rinne. Misschien dat de stabiliteit hem ook deugd doet voor de toekomst.

2016 has had its ups and downs but to end it with my closest friends and to start a new chapter with the love of my life was the best for sure! And as you all can see, she said yes!!! I love you @jenniehirtl❤️ Happy new year everybody🍾🍾 Een foto die is geplaatst door Jacob Rinne (@jacobrinne) op 1 Jan 2017 om 12:35 PST

Merry christmas from Belgium!🎅🏼🎁 Een foto die is geplaatst door Jacob Rinne (@jacobrinne) op 24 Dec 2016 om 2:16 PST

Såå mysig söndag och andra advent✨ Een foto die is geplaatst door jenniehirtl (@jenniehirtl) op 4 Dec 2016 om 8:53 PST

Game day!⚽️ Een foto die is geplaatst door jenniehirtl (@jenniehirtl) op 22 Dec 2016 om 11:20 PST

Svensk sommar!🍓💦 Een foto die is geplaatst door jenniehirtl (@jenniehirtl) op 25 Jul 2016 om 5:33 PDT

Njuter av ledighet på landet💛🐝 Een foto die is geplaatst door jenniehirtl (@jenniehirtl) op 24 Jun 2016 om 8:08 PDT