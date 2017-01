'Juventus blijft niet bij pakken zitten na mislopen Witsel ... en gaat vol voor andere Rode Duivel'

Juventus had zich al in de handen gewreven deze zomer, maar Axel Witsel kwam uiteindelijk toch niet naar Turijn. Dan maar in de winter of in het slechtste geval aankomende zomer? Niet dus. Maar: de Oude Dame heeft een alternatief op het oog. En wat voor een!

Axel Witsel en Juventus Turijn, het leek een huwelijk te worden met een iets langere verloving dan verwacht. Maar nadat het niet tot een zomertransfer kwam, lijkt het nu nooit nog tot een transfer te komen.

De Rode Duivel is namelijk op weg naar China. En dus zoekt Juventus nog steeds naar versterking op het middenveld. Daarbij zou het nu volgens Calciomercatoweb uitgekomen zijn bij ... Marouane Fellaini.

De twee speelden in het verleden samen bij Standard én de Rode Duivels, nu zou Fellaini dus de gedroomde vervanger zijn van de nooit-gekomen Witsel. Met onder meer Southampton zijn er wel kapers op de kust én Mourinho gaf al meermaals aan nog plannen te hebben met de Rode Duivel, dus de ploeg uit Turijn zal met doorslaggevende argumenten moeten komen.