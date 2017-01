Beerschot-Wilrijk vertrekt op stage naar Turkije: "Ons wapenen voor een zware terugronde"

Foto: © jan mees

Dinsdagnacht vertrekt KFCO Beerschot-Wilrijk naar het Turkse Antalya. De leider in de hoogste amateurafdeling zal er zich op een tiendaagse oefenstage voorbereiden op het beslissende tweede luik van de competitie.

Maandag verzamelden de troepen van Marc Brys op de oefenvelden van Beerschot-Wilrijk. De revaliderende Youssef Boulaouali was er niet bij en ook Marlon Pereira, Hernán Losada en Fessou Placca nog afwezig, maar dat trio reist wel maar naar Turkije. "We moeten ons nu wapenen voor een zware terugronde", klonk het bij Marc Brys in GVA.

"Gedurende een week 24 uur op 24 met elkaar samen zijn, is enorm belangrijk. Onze doelstelling, deelname aan de play offs en trachten over te gaan naar 1B, blijft dezelfde. De uitdaging voor onze tegenstanders om punten te pakken tegen Beerschot-Wilrijk zal nog groter zijn", weet de ervaren Beerschot-coach.