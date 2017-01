De voetbalmomenten van het jaar volgens onze redacteurs: de kus van Carrasco, de 'kleine' Engelse kampioen en de pitch invasion op het Kiel

Foto: © photonews

2016 was andermaal een opmerkelijk voetbaljaar met veel hoogtepunten. Elke Voetbalkrant-redacteur kiest daarom zijn drie persoonlijke voetbalmomenten van het voorbije jaar. Vandaag: Koen Frans.

1: Beerschot-Wilrijk verovert titel in allerlaatste seconde

Als vaste Voetbalkrant-redacteur van KFCO Beerschot-Wilrijk kies ik op de eerste plaats voor de wonderbaarlijke ontknoping van het seizoen 2015-2016 in de derde klasse. Beerschot-Wilrijk was al zeker van zijn derde promotie op rij, maar had in de allerlaatste seconde van de thuismatch tegen Bocholt nog een doelpunt nodig om in de stand over Oosterwijk te wippen en zo een derde opeenvolgende titel te claimen.

De Beerschot-supporters stonden al klaar om het veld te bestormen wanneer Hernán Losada (of was het toch Jimmy Fockaert?) de verlossende 1-0 op het scorebord zette. Een derde titel op rij, een knotsgekke pitch invasion en een ouderwets volksfeest op het Kiel: zo ging 1 mei 2016 de geschiedenis in.

2. Leicester City wordt kampioen van Engeland

Het lijkt alweer zo lang geleden en als je de ploeg van Claudio Ranieri dit seizoen ziet voetballen, vraag je je af hoe ze het in godsnaam hebben geflikt. Maar Leicester City werd vorig seizoen wel degelijk kampioen van Engeland. Onder impuls van het flitsende duo Vardy-Mahrez en de onvermoeibare stille kracht N'Golo Kanté zorgden de Foxes voor één van de allergrootste stunts in de moderne voetbalgeschiedenis.

Het jaar voordien konden Vardy & co maar nipt de degradatie vermijden, maar in de jaargang 2015/2016 lukte alles voor de favoriete ploeg van Gary Lineker. Een huzarenstukje dat nog lang, héél lang, herinnerd zal worden.

3. Dolverliefde Yannick Carrasco wordt de allereerste Belg die kan scoren in een CL-finale

Yannick Carrasco beleefde vorig seizoen een absoluut topjaar bij Atlético Madrid. De Rode Duivel was weliswaar niet altijd basisspeler, maar hij stond er op de belangrijke momenten. In de finale van de Champions League tegen Real Madrid maakte hij als invaller de 1-1. Hij werd zo de allereerste Belg die kan scoren in een CL-finale.

Carrasco liep na zijn goal naar de tribune om zijn vriendin, ex-Miss België Noémie Happart, een stevige smakkerd te geven. Het leverde Atlético jammer genoeg niet veel op: stadsgenoot Real Madrid pakte de Beker met de Grote Oren na het nemen van strafschoppen.